Ambra Angiolini, clamoroso riavvicinamento a Renga: “Siamo una famiglia”

Ambra Angiolini lontana da Max Allegri è protagonista di un clamoroso riavvicinamento a Francesco Renga: “Siamo ancora una famiglia”.

Mentre tutti aspettano la data delle nozze tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, improvvisamente succede qualcosa. Si torna a parlare di Francesco Renga. Con lui Ambra è rimasta in ottimi rapporti, ma sembra che ultimamente ci possa essere qualcosa di più.

Cosa sta succedendo tra Francesco Renga e Ambra Angiolini

Come riporta oggi il settimanale Nuovo tra i due sarebbe in atto un avvicinamento. Già pochi giorni fa il cantante ci aveva tenuto a specificare qualcosa: “Siamo ancora una famiglia” aveva detto Renga.

Inoltre Ambra vive a Brescia dunque è più vicino a Renga che ad Allegri che invece continua a vivere a Torino. E’ stata proprio lei a spiegarlo: “Io sto con i miei ragazzi a Brescia, Max vive tra Torino, Livorno e Milano dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro..Siamo itineranti”. Renga, che con Ambra ha due figli Jolanda e Leonardo, ha spiegato. “Ci vediamo spesso. Non abbiamo mai perso il senso di famiglia”.

Lui è legato ora a Diana Poloni, lei per l’appunto ad Allegri col quale sembra pronta al grande passo. Sono tanti però i fan che fanno il tifo per un clamoroso ritorno di fiamma che possa riunire la bellissima famiglia in quel di Brescia.