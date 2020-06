Alessandro Graziani è stato chiamato nello studio di Uomini e Donne per commentare la rottura tra Serena Enardu e Pago. Il giovane preferirebbe non parlarne.

Sul finire dell’ultima puntata di Uomini e Donne è stato chiamato in studio da Maria De Filippi un ospite particolare: Alessandro Graziani. Al giovane viene chiesto di commentare la rottura tra Serena Enardu e Pago. La conduttrice l’ha voluto in puntata per fare chiarezza sulla lettera di Pago pubblicata ieri sul settimanale Chi.

Alessandro Graziani è stato messo a confronto con il giornalista del magazine Gabriele Parpiglia e ha dichiarato di averla vista soltanto due volte, negando qualsiasi tipo di flirt. Incalzato dal giornalista, però, Graziani è sbottato: “Che ci sia stato qualcosa tra me e lei non l’ho mai nascosto…Mi dà solo fastidio parlare pubblicamente di determinate cose…C’è un bambino a casa…Io potevo dire certe cose? Io non capisco davvero cosa dovrei dire…“. Il giornalista appena ha sentito dire all’ex corteggiatore di Giovanna Abate del Trono Classico di Uomini e Donne che non sapeva cosa dire sulla rottura tra Pago e Serena ha ribattuto: “Tu dovresti dire semplicemente la verità…“. Graziani si è dimostrato molto perplesso e non capisce perché non sia stato chiamato da Pago, ma il giornalista gli rigira la frittata: “Perché non lo chiami tu? Così la verità la dici a lui…Non a me o a Signorini…Chiamalo tu…“.

I ringraziamenti di Alessandro Graziani

Poi interviene Maria De Filippi, che si rivolge direttamente a Alessandro Graziani, che ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto durante il suo percorso a Uomini e Donne, asserendo: “Per me Alessandro era importante chiarire che non avessi preso in giro nessuno…“. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha assicurato di non aver sentito Serena Enardu prima di aver iniziato la sua avventura nel dating show: “A me spiace di essere accusato di questa roba qua…Sembra quasi che si voglia dare la colpa a qualcuno…“.

