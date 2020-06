Al Bano confessa tutto: “Mi è stato proposto di spacciare droga”

Il celebre cantante Al Bano Carrisi ha rivelato in un’intervista a Io e Te dei retroscena sulla sua vita a Milano, in cui gli sono state fatte proposte lavorative molto particolari.

Al Bano Carrisi è stato ospite alla trasmissione televisiva “Io e Te” condotta da Pierluigi Diaco e affiancato da Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Il cantante è spesso al centro del gossip e si lascia andare a dichiarazioni sorprendenti, come quelle sui danni causati dal Coronavirs, sul mondo della musica leggera o sulla propria azienda agricola a Cellino San Marco. Durante la trasmissione, però, emergono altre rivelazioni eccezionali.

Nell’intervista del programma televisivo “Io e Te“, Al Bano ha svelato alcuni particolari retroscena sulla sua vita durante gli anni trascorsi a Milano, quando era costretto a fare diversi lavori per mantenersi e mandare i soldi a casa, per sostenere sua moglie e i suoi figli a Cellino San Marco. “Ti è stato proposto di spacciare, vero?“, gli chiede direttamente Pierluigi Diaco e il cantante non è timido, ma risponde con onestà. “Sì, me l’hanno proposto in maniera facilissima. Di droga nelle campagne me ne parlava mio padre. Quando lavoravo di notte a Milano, mi chiedevano quanto guadagnassi, e mi dicevano che grazie a delle bustine da dare avrei guadagnato tantissimo. Io dissi che stavo bene così“.

La ritrovata felicità di Al Bano Carrisi

La dichiarazione di Al Bano Carrisi colpisce particolarmente, il cantante è sempre stato genuino e onesto e nessuno lo riuscirebbe ad immaginare come uno spacciatore. Durante la trasmissione, inoltre, viene chiesto al cantante di parlare della presunta crisi della figlia Cristel con il marito. Il padre di famiglia smentisce prontamente, sostenendo che sua figlia è felice nella sua relazione. Al Bano ha recentemente confermato di essere tornato insieme alla compagna Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli: Jasmine e Albano Jr. chiamato da tutti Bido.

