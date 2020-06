Due anni fa un uomo massacrò la famiglia e ne fece le spese il figlio di appena un anno. La madre tentò di salvarlo perdendo l’uso di un braccio.

Un uomo massacrò la famiglia a colpi di coltello il 17 settembre 2018. Successe a Scarperia, in provincia di Firenze, con Niccolò Patriarchi che uccise il figlio di solo un anno e ferì in maniera molto grave la moglie.

Ora è giunta la sentenza della Corte d’Assise in Apello che ha confermato la pena emessa in primo grado con il rito abbreviato: 20 anni di carcere. Tra l’altro il rito abbreviato è valso a Patriarchi lo sconto di pena di un terzo sul totale. Quindi da 30 anni si è scesi a 20. L’uomo è stato invece assolto dalla accusa di tentato omicidio dell’altra sua figlia, di 7 anni. Ma dovrà pagare le spese legali ed una provvisionale di 190mila euro.

Uomo massacrò famiglia, la moglie per difendere inutilmente il figlio perse l’uso del braccio

Aveva fatto da attenuante la seminfermità mentale, riconosciuta già in primo grado. Ma d’altro canto sono state riconosciute anche le aggravanti dell’avere agito per futili motivi contro suoi consanguinei, tra i quali dei minorenni. La moglie Annalisa Landi aveva provato a difendere il figlioletto facendogli scudo con il braccio. E per questo motivo ha perso l’uso dell’arto. La richiesta iniziale nei confronti dell’uomo che massacrò la sua famiglia aveva visto avanzare la condanna all’ergastolo ai danni di Patriarchi.

