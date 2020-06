Step Up Revolution: chi è Kathryn McCormick, protagonista femminile

Chi è Kathryn McCormick, ballerina, attrice e modella che è la protagonista femminile del film Step Up Revolution sul mondo della danza.

Kathryn McCormick, nata il 7 luglio 1990, attrice e ballerina contemporanea americana, è nota per essersi classificata terza nella sesta stagione della competizione di danza televisiva americana So You Think You Can Dance.

Modella molto attiva nel campo televisivo come giudice ed ospite, ha partecipato anche ad alcuni videoclip, come quello del brano Dead Inside dei Muse. Inoltre, si è classificata terza in So You Think You Can Dance: The Next Generation.

Cosa sapere su Kathryn McCormick, carriera e curiosità

Ha interpretato un ruolo da protagonista in Step Up Revolution (2012) e nel film Dance-Off (2014) con Shane Harper. Kathryn McCormick ha iniziato a ballare all’età di tre anni nello studio di sua madre, Dance Connection, poi si è trasferita ad Augusta West, dove aveva studiato anche sua madre, Sandra Schmieden. A 18 anni, è arrivata a Los Angeles per inseguire il suo sogno e ha avuto un ruolo nel remake di Fame.

Si è esibita in Dancing with the Stars il 20 novembre 2012 e il 7 aprile 2014. Sposata con il fotografo e filmmaker Jacob Patrick, i due hanno pubblicato il loro documentario Like Air. Il documentario si concentra sul tutoraggio della ballerina e attrice a tre ragazze mentre si allenano per i DanceMakers Nationals.