Stasera in tv – Nero a metà: anticipazioni sulla serie tv con Amendola

La serie tv Nero a metà vede Claudio Amendola nei panni dell’ispettore di polizia Carlo Guerrieri: i dettagli sulla miniserie in onda oggi, 3 giugno

La miniserie di genere poliziesco Nero a metà ha come protagonista l‘ispettore di polizia Carlo Guerrieri, alias Claudio Amendola, e il suo vice, Malik Soprani, interpretato dall’attore Miguel Gobbo Diaz. La serie tv è stata da Rai fiction in collaborazione con Cattleya e Netflix e andrà in onda questa sera in tv su Rai 1 alle ore 21.25 con gli episodi 5 e 6. Scopriamo insieme la trama del poliziesco. Leggi anche –> Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e promo di oggi, 3 giugno

Nero a metà, anticipazioni

Il sarcasmo e lo spirito combattivo che accompagnano il personaggio interpretato da Claudio Amendola, l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri, potrebbero facilmente delinearlo come un uomo tutto d’un pezzo. Oltre a questo, però, non è diffide notare come il protagonista della serie sia animato da buoni sentimenti e un senso del dovere capace di prevalere su ogni suo stesso pregiudizio o resistenza personale.

Carlo Guerrieri lavora, infatti, presso il commissariato del Rione Monti, a Roma, e finisce per scontrarsi quotidianamente con il suo compagno Malik Soprani, giovane vice ispettore che con lui si occupa delle indagini, e con sua figlia Alba Guerrieri, medico legale, nei confronti della quale è spesso troppo protettivo.

Episodio 5, Sorelle

Viene ritrovato il corpo senza vita di una donna sotto Ponte Sant’Angelo, sulla riva del Tevere, nuda e senza effetti personali. Dopo aver letto la notizia sui giornali, si reca in commissariato il cognato della vittima, fornendo alcune informazioni che portano i due investigatori molto lontano dalle prime ipotesi formulate. Sarà proprio Malik a intuire la verità. Nel frattempo il giovane continua a frequentare in segreto Alba e l’indagine riservata su Guerrieri prende una svolta inaspettata.

Episodio 6, Per amore Alba ritrova il cadavere di un giovane uomo. Si tratta di Sandro, uomo notoriamente violento e pericoloso strozzino. Malik trova l’agenda della vittima e Carlo le strappa una pagina, lasciando di stucco il giovane collega. L’indagine su Guerrieri, su cui grava il sospetto che sia l’artefice dell’omicidio di Bosca, prosegue e Malik, poco convinto della sua integrità morale, si persuade a indagare sul suo compagno. Carlo parallelamente continua la stessa indagine assieme a Muzo e i due si riallacciano all’indizio che ha evidenziato come il bossolo che ha ucciso Bosca appartenesse a una pistola d’ordinanza. L’omicidio, compiuto molto indietro nel tempo, nel 1993, porta i due a scontrarsi con grandi difficoltà. Malik, nel frattempo, scopre che Clara tradiva Carlo con Bosca. Nero a metà, fiction cast: