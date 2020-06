Stasera in tv film – La Signora Di Purity Falls: il thriller di oggi, su Rai 2

Il thriller La Signora Di Purity Falls sarà in onda stasera in televisione su Rai 2: le anticipazioni sul film di oggi, 3 giugno

La Signora Di Purity Falls, film del 2019, è un thriller diretto da Sam Irvin e sceneggiato da Jack Bryant e Shane O’Brien. La pellicola ha fra i suoi protagonisti nel cast Trevor Stines, Andrew Matthews, Olivia D’Arbo, Kendall Ryan Sanders e Kristanna Lokers. Scopriamo insieme la trama del film in onda oggi su Rai 2 alle ore 21.20.

La Signora Di Purity Falls, trama

A un anno dalla scomparsa del marito, Nicole, rimasta vedova e con due figli, decide di trasferirsi con la famiglia a Purity Falls per iniziare una nuova vita e lasciarsi alle spalle il tragico lutto. Nicole, Jason (18 anni) e Justin (16enne) conoscono la vicina di casa, Courtney McQueen, imprenditrice di successo che si dimostra subito molto accogliente con i nuovi arrivati.

L’affascinante Courtney, donna di mezz’età, è in realtà solita intrattenersi con ragazzi molto più giovani di lei e, infatti, si dimostra interessata a Jason. Il 18enne, sedotto dalla donna, accetta da questa un lavoro ben pagato che lo porterà a entrare nel giro di toy-boy gestito proprio dalla vicina di casa. Quella che sembra scelta che in un primo momento il ragazzo pensa essere libera, si trasforma in una costrizione dalla quale questo non riesce più a sganciarsi. Nel frattempo nella cittadina una serie di delitti mette in allarme forze dell’ordine, abitanti e lo stesso Jason che, consapevole del giro di prestazioni sessuali gestito da Courtney, finisce per ricollegarla all’impresa della vicina di casa.