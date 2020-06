Da non perdere l’appuntamento questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, con una nuova puntata di Disastri di chirurgia bariatrica: ecco le anticipazioni

Una nuova puntata da non perdere questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, con Disastri di chirurgia bariatrica in onda sulle 22.00 su Real Time. Sempre dello stesso filone di Vite al limite, per molte persone un’operazione per perdere peso sembra essere l’ultima possibilità, ma il sogno di essere magre si è trasformato in un incubo con dolori costanti.

Stasera in tv – Disastri di chirurgia bariatrica: i casi più incredibili

La prima volta che è andato in onda il programma, mercoledì 17 aprile 2018, su Real Time. Si concentra sui problemi delle persone che sono affette da obesità che hanno deciso di farsi operare con esiti imprevisti e disastrosi. Durante la puntata di questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, si vedranno le conseguenze davvero incredibili: appuntamento alle 22,10 su Real Time.