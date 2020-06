Settimana Ventura furiosa, salta il suo programma: ecco la reazione

Ripartono lentamente, dopo l’emergenza sanitaria, le trasmissioni televisive. Tra queste non compare però Settimana Ventura. Scopriamo cosa è successo.

Non è un fulmine a ciel sereno la notizia. Come già anticipato da il Fatto Quotidiano e TvBlog, la trasmissione Settimana Ventura sembrerebbe essere per il momento ferma. In seguito al lento ritorno alla quotidianità dopo l’emergenza Covid, il programma pare essere uno dei pochi a non aver annunciato la ripresa della trasmissione. Arriva infatti l’ipotesi della chiusura del programma a tema calcistico. Si tratta della verità? Come avrà reagito Simona Ventura? Scopriamo insieme le parole della conduttrice.

È la stessa Simona a confermare le ipotesi inerenti alla chiusura del programma in un’intervista pubblicata su Il Messaggero. È necessario attendere la riapertura del campionato di calcio prima di pensare alla trasmissione e alle eventuali riprese. Le sorti di quest’ultima dipendono soprattutto dalle decisioni dei direttori di Rai Sport e Rai 2. “Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia” si esprime la donna in merito al praticamente certo stop di Settimana Ventura.

Simona Ventura: progetti futuri e dichiarazioni della donna

Nonostante la ormai quasi certa interruzione del programma Settimana Ventura, la conduttrice sembrerebbe intenzionata a non gettare la spugna. Numerose sono le sue intenzioni e i progetti futuri. “A settembre ho altri due format per Rai 2, ho voglia di cose nuove” dichiara lei, lasciando tutti sulle spine. Esclusa momentaneamente è invece la ripresa del programma The Voice, a causa di scarseggio fondi. “Fare The Voice of Italy senza soldi mi pare difficile” ammette Simona. La conduttrice esprime la sua opinione anche in merito al 70esimo Festival di Sanremo, il quale sembrerebbe averla esclusa dai giochi. “Sono stata felice di vedere il Festival da spettatrice e lo sarò anche se non dovessero chiamarmi quest’anno”.

