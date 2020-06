Schianto in scooter: Gianluigi Paragone ricoverato in codice rosso

Gianluigi Paragone ricoverato in codice rosso: schianto in scooter oggi pomeriggio per il senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle.

Un grave incidente ha visto oggi vittima il senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone. Il giornalista è rimasto coinvolto in uno schianto mentre era alla guida del suo scooter.

Da quanto si apprende, nel pomeriggio di oggi, è finito contro un’auto in piazza Lauro de Bosis. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto i rilievi della Polizia di Roma Capitale.

Classe 1971, Paragone inizia la sua carriera da giornalista “La Prealpina”, seguendo da vicino attività di Umberto Bossi, poi viene nominato nel 2005 direttore de La Padania. Qualche giorno dopo, arriva in Rai e diventa anche vicedirettore di Libero. Quando ottiene la nomina a vicedirettore di Rai 1, lascia Libero, quindi diventa vicedirettore di Rai 2.

Passa quindi a La7, dove conduce prima La Gabbia e poi In Onda, infine nel 2018 – dopo essersi avvicinato al Movimento 5 Stelle – si candida al Senato e viene eletto. Molti sono i dissapori all’interno del suo gruppo a Palazzo Madama, finché Paragone non viene espulso e passa al Gruppo Misto. Sposato con Laura, Paragone e la moglie hanno due figli. La coppia si è conosciuta durante un concerto.