Pago, il perché della rottura con Serena: “Non dimenticherò mai quella frase”

Si è conclusa, questa volta definitivamente, la relazione tra Pago e Serena Enardu. I due erano andati in crisi durante la partecipazione a ‘Temptation Island Vip‘, quando lei si era invaghita di uno dei tentatori. Pago, che già aveva dei dubbi sulla compagna, ha deciso di lasciarla. Nelle settimane successive la Enardu aveva dichiarato di sentirsi persa senza di lui e di aver subito un crollo emotivo che l’ha portata a compiere degli errori. Il cantate tuttavia non ha voluto riavvicinarsi.

Questo finché lui non ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip‘ e la produzione non ha favorito il dialogo tra i due ex. In quelle settimane i due fidanzati hanno chiarito e si è anche scoperto che quella simpatia nata al reality tra Serena ed il tentatore si era tramutata per un periodo in un flirt. Ciò nonostante l’artista ha deciso di darle una seconda occasione, scontrandosi con tutti quelli che si mostravano contrari a quella decisione.

Pago svela il motivo della rottura con Serena

Il ritorno di fiamma, però, non è durato a lungo. Ormai da giorni è ufficiale che tra i due la relazione è definitivamente finita. Il motivo della rottura sinora non era stato comunicato da nessuno dei due diretti interessati, ma sul settimanale ‘Chi‘ in uscita oggi è stata pubblicata una lettera estratta dal libro di Pago ‘Vagabondo d’Amore‘. La missiva è una vera e propria lettera d’addio in cui viene spiegato l’evento che ha portato Pago a prendere la decisione.

Ecco cosa si legge: “Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare resta fuori. Non lo avrei mai fatto, non l’ho mai fatto. Non resisto. Prendo in mano lo smartphone e lo sblocco. Quello che leggo e quello che ascolto non mi fa nemmeno male, è solo una realtà di m**. che devo accettare”. Quindi Pago aggiunge: “La frase che non scorderò mai è una: ‘Ci sono stata più volte’. Ho sbagliato, mi sono fidato. Lei era il grande amore della mia vita”.