Nero a metà: quando esce la seconda stagione della serie – VIDEO

Quando esce la seconda stagione della serie Nero a metà, con Claudio Amendola: quasi pronta, è in fase di post-produzione, cosa sapere.

Ci potrebbe essere anche la seconda stagione della serie Nero a metà, con protagonista Claudio Amendola, tra le novità di autunno 2020 in Rai. Lo ha rivelato Eleonora “Tinny” Andreatta, Direttore Rai Fiction, in un’intervista al quotidiano La Stampa dello scorso 14 maggio.

Mentre Raiuno manda in onda le repliche della prima stagione, dunque, i fan della serie molto seguita e apprezzata attendono con ansia i nuovi episodi. Un ulteriore indizio sul fatto che l’uscita della seconda stagione sia imminente arriva da Rosa Diletta Rossi.

Quasi pronta la seconda stagione di Nero a metà

Infatti, sul sito dell’agenzia che cura gli interessi dell’attrice, coprotagonista della fiction Rai, si legge che Nero a metà 2 è in fase di post-produzione. Quindi, è quasi pronta la seconda stagione di Nero a metà, che era già stata girata prima del lockdown per il Coronavirus. Diverso il discorso per una nuova fiction con protagonista Claudio Amendola.

L’attore romano ha infatti rivelato che lavorava alla serie dal titolo ‘Cassamortari’. Avrebbe dovuto essere una commedia ad alta intensità di black humor, ma “non ce la sentivamo”, ha chiarito l’attore nell’intervista rilasciata un paio di settimane fa al quotidiano ‘La Repubblica’. Aveva detto l’attore: “L’ironia e il grottesco ci salvano la vita, sono fondamentali. Per ora siamo fermi: vediamo in che modo ripartiremo”.