Mara Venier, il marito di fronte al suo dolore dopo la tremenda caduta

Mara Venier si è procurata una frattura al piede in una caduta avvenuta nei giorni scorsi. Ecco come cerca di consolarla il marito.

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva svelato di sentirsi stanca e di avere il desiderio di concludere le messe in onda di ‘Domenica In’ prima del termine fissato dal direttore Rai (28 giugno). Tuttavia non si sarebbe mai immaginata né tanto meno augurata che la conclusione delle dirette sarebbe stata causata da un pauroso incidente casalingo. L’amatissima conduttrice, infatti, è caduta dalle scale, rimediando una frattura al piede e una botta in testa.

Leggi anche ->Mara Venier, incidente domestico: “Oggi sono crollata” – VIDEO

Di certo la presentatrice veneta aveva progettato delle vacanze differenti, ma quest’anno particolare le ha riservato un’altra brutta sorpresa. Nei mesi scorsi, infatti, Mara ha temuto per la salute del marito che si è preso una brutta polmonite tra dicembre e gennaio, quindi ha sofferto la distanza dal nipotino Claudio (lontano a causa della quarantena) ed ora dovrà patire per diverso tempo in attesa che l’osso del piede si rimargini.

Leggi anche ->Mara Venier, grave incidente prima di Domenica In: trauma cranico e frattura

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mara Venier, il marito la consola dopo la frattura



Ad annunciare l’esito dell’incidente domestico è stata la stessa Mara in un post Instagram, dove si legge: “Una bella frattura al piede…..ole’😢…”. Immediatamente i suoi fan le hanno scritto alcuni commenti incoraggianti, augurandole di tornare presto in sella e più forte di prima. Una dimostrazione di affetto che Zia Mara ha voluto contraccambiare con un messaggio di ringraziamento: “Andiamo avanti…poteva andare peggio….grazie a tutti dei tanti tanti messaggi…”.

Il messaggio è a margine di uno scatto che mostra la sua gamba ingessata tenuta dal marito. L’uomo si mostra con un volto sorridente e sembra voler rassicurare la moglie e farla sentire a proprio agio anche in una situazione non esattamente positiva. Segno, ancora una volta, dell’amore e della complicità che hanno raggiunto i coniugi in questi anni di rapporto.