Madre uccide figlio | il corpicino del bimbo trovato in un cassonetto

Una madre uccide figlio e si giustifica affermando di averlo smarrito. Dopo poche ore il cadavere del bimbo emerge da un cassonetto in un parco.

Una mamma uccide figlio e la cosa viene scoperta soltanto in un secondo momento. La giovane Laura Sanchez, residente assieme al suo bimbo in una località non precisata del Texas, negli Stati Uniti, ha chiamato estremamente allarmata la polizia locale.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta | genitori le fanno bere sangue di tartaruga contro il Covid

Alle forze dell’ordine aveva detto che era andata a passeggio con il suo bimbo. Ma di colpo, a seguito di una disattenzione, lo aveva smarrito. Il bimbo aveva 2 anni e purtroppo le autorità lo hanno ritrovato morto. Il suo corpicino si trovava all’interno di un cassonetto. La rapida indagine portata avanti ha poi portato all’arresto della stessa Laura Sanchez. Secondo gli inquirenti la morte del bambino è da imputare proprio alla donna, la quale si è poi sbarazzata del cadavere tentando quindi di depistare l’inchiesta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bimbo imprigionato per anni nei rifiuti, arrestata coppia: trovato anche scheletro di bambino

Mamma uccide figlio, la polizia è convinta che sia andata così

Tutto quanto si è risolto nel giro di poche ore. Il luogo del ritrovamento del corpo del bambino è distante soltanto poche centinaia di metri da casa loro. Sono ancora sconosciute per adesso le cause della morte. A dare risposta a questo quesito ci penserà un esame autoptico che probabilmente verrà svolto già nei prossimi giorni. I sospetti sulla donna sembrano essere molto forti, anche alla luce di alcuni indizi pesanti raccolti.

LEGGI ANCHE –> Bambina scomparsa | la polizia diffonde una nota urgente | FOTO

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figlio | corpo abbandonato dopo averlo avvelenato