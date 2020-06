Londra, panico a Sloane Square: auto travolge alcuni passanti

Panico a Sloane Square, nel cuore di Londra nei pressi di Hyde Park: auto travolge alcuni passanti, almeno due i feriti, non è terrorismo.

Le pattuglie della polizia si sono precipitate a Sloane Square dopo che una macchina “ha montato il marciapiede” e ha colpito diversi pedoni. Un uomo è stato arrestato per reati di guida. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo la segnalazione di un veicolo sospetto.

Il servizio di ambulanza di Londra è stato avvertito dell’incidente alle 12:08 pm. Si avevano notizie di una “collisione che coinvolge pedoni” a Kensington. I servizi di emergenza hanno riferito che “due uomini” sono stati curati sul posto. Entrambi sono stati portati in ospedale, dove le loro condizioni attuali non sono note.

È stato riferito che l’incidente è avvenuto vicino a Hyde Park, dove le persone stanno protestando per Black Lives Matter. Anche per tale ragione, in principio la polizia ha lasciato aperte tutte le ipotesi, chiarendo poi che non si trattava di un attentato terroristico. La macchina è stata trovata abbandonata. Solo successivamente, è stato individuato l’autore dell’investimento.

L’uomo infatti aveva provato a dileguarsi, ma furono messi in atto dei cordoni e gli edifici nell’area circostante furono evacuati per precauzione. Così, l’uomo in fuga dopo l’investimento è stato rapidamente rintracciato e arrestato. I soccorsi alle persone ferite sono stati tempestivi e l’ambulanza è giunta una manciata di minuti dopo la chiamata.