Gino D’Acampo, chi è il famoso chef italiano: età, foto, carriera

Gino D’Acampo è uno chef che ha fatto la sua fortuna non in Italia, ma in Gran Bretagna. Il cuoco di Torre del Greco ha fatto diversi programmi televisivi e libri di cucina.

Gino D’Acampo, all’anagrafe Gennaro D’Acampo è nato a Torre del Greco il 17 luglio 1976 e vive attualmente a Elstree nel Hertfordshire con la moglie Jessica e i tre figli. Si occupa di fare lezioni e seminari per gli studenti all’istituto alberghiero ‘Luigi de Medici’ di Napoli ed è membro sia della Federazione italiana cuochi, che dell’Associazione professionale cuochi italiani.

D’Acampo si trasferì a Londra quando aveva solo 19 anni per lavorare nel “The Orchard Restaurant” ad Hampstead e al “Cambio Restaurant” a Guildford. Nel 1998 la sua vita si macchia di un reato e dovrà scontare due anni in prigione, avendo svaligiato la casa londinese del cantante Paul Young. E’ proprietario di “Bontà Italia“, un fornitore di materie prime e ingredienti italiani e fece carriera con la preparazione di cibi pronti della linea Tesco Finest. Poi arriva l’esordio in televisione con “Great Food Live” su UKTV Food. Nel 2013, lancia una catena di ristoranti con il suo nome seguito da “My pasta bar” e “My reastuarant“, con cinque ristoranti, di cui il primo su Fleet Street.

Lo chef italiano Gino D’Acampo si arrabbia in televisione

Gino D’Acampo ha anche vinto nel 2009 un reality show simile a L’Isola dei Famosi e conduce da anni il contenitore mattutino “This Morning” su ITV. Durante una puntata, mentre insegnava alla cantante Rochelle come preparare il ragù perfetto, seguendo la ricetta di sua nonna, la cantante ha rivelato di volerla preparare con panna acida e i funghi. D’Acampo non ha sopportato l’offesa e ha iniziato a gridare “Che schifo, che schifo. Tu hai preso una ricetta che mia nonna ha fatto trent’anni fa e ci vai a mettere ‘u cazz’ sour cream sopra? Che schifo!“. Il video è diventato virale, rendendo ancora più conosciuto lo chef.

