Filmato sconvolgente, bambina appesa per un braccio in un ascensore

Un filmato sconvolgente mostra una bambina di due anni appesa per un braccio, incastrata tra le porte di un ascensore che si sono chiuse improvvisamente. Il rischio è altissimo.

A Huangshi, in Cina, una bambina di due anni è rimasta appesa per il braccio destro alle porte chiuse di un ascensore per oltre due minuti. La madre terrorizzata ha chiamato il manager dell’edificio e sono riusciti a fermare l’ascensore, salvando la bambina. Il dramma si è sviluppato quando la madre della piccola ha spinto i suoi figli più grandi davanti e non è stata seguita dall’infante.

La bimba di due anni resta intrappolata quando il ‘guinzaglio‘ di sicurezza con il quale era tenuta da sua madre resta incastrato tra le due porte, facendola sbalzare in cima all’ascensore, dove resta appesa per il braccio per quasi due minuti, finché non arrivano i soccorsi. La bambina scivola giù quando i paramedici staccano la corda e mette i piedi a terra, sana e salva. L’uso del ‘guinzaglio‘ ha scatenato moltissime critiche: per alcuni è un mezzo utile per impedire ai bambini piccoli di allontanarsi troppo dai genitori, per altri è considerato un mezzo barbarico e pericoloso.

Pericolosità dei bambini vicino gli ascensori

Questo non è il primo caso in Cina in cui dei bambini corrono dei pericoli mentre sono legati a dei ‘guinzagli‘ di sicurezza. Nel 2018, una bambina stava giocando vicino a un ascensore con suo fratello, che è riuscito a toglierla dall’imbracatura giusto in tempo, prima che rimanesse intrappolata tra le porte dell’ascensore.

