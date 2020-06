Estrazione Lotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 3 giugno 2020

Segui le estrazioni posticipate e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi martedì 3 giugno 2020 in tempo reale.

Primo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto e 10 e Lotto. Le estrazioni previste per ieri 2 giugno, sono state rinviate per la concomitanza con la festa della Repubblica. Anticipate a lunedì 1 giugno le estrazioni del SuperEnalotto, il cui Jackpot vale 46,2 milioni di euro. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto. Da domani 4 giugno, le estrazioni riprenderanno regolarmente e in contemporanea.

Per quanto riguarda l’estrazione del primo giugno, al SuperEnalotto realizzati tre 5 da oltre 35mila euro. Sabato 30 maggio, il 10 e Lotto ha invece regalato 100mila euro a Poggibonsi, in provincia di Siena. Con il Lotto tradizionale invece è stato centrato un terno da 22.750 euro a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

Estrazioni del Lotto di oggi 3 giugno 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale 3 giugno 2020

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 3 giugno 2020

Ruota di Napoli

In aggiornamento