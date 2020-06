Elena Santarelli, lite con Rita Dalla Chiesa: ecco cosa è successo

Elena Santarelli ha discusso animatamente con Rita Dalla Chiesa durante la puntata di Italia Sì giorno per giorno: ecco il motivo dell’acceso dibattito

Elena Santarelli è stata una delle protagonista della nuova puntata di Italia Sì giorno per giorno, l’appuntamento ormai mattutino con Marco Liorni e i suoi quattro saggi: oltre alla showgirl , presenti Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi. La stessa moglie dell’ex attaccante Bernardo Corradi ha fatto il ritratto in occasione del sesto anniversario di matrimonio. Successivamente la Santarelli ha mostrato la foto della cantante Laura Pausini con l’argomento della discussione tra la showgirl e Rita Dalla Chiesa è stata la mascherina indossata molto eccentrica: “Io e Rita abbiamo già discusso su questo argomento, Marco”.

Elena Santarelli, il motivo della discussione

La stessa Santarelli ha svelato durante la puntata di oggi: “Ho scelto un personaggio molto famoso, molto amato da tutti quanti per l’uso delle mascherine fashion”. Poi ha aggiunto: “Rita non è d’accordo, io invece credo che non ci sia niente di male nell’uso delle mascherine un po’ più colorate, particolari”. Subito la risposta della saggia Rita: “Non sono d’accordo sulla passerella di queste mascherine che viene fatta moltissimo”. Infine, è intervenuto sulla questione anche l’altro saggio Manuel Bortozzo: “La mascherina è nata come un simbolo non di una cosa bella, non come un vanto e quindi sfoggiarlo così griffata sembrava brutto“.