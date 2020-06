Diretta Conte Oggi: Facebook, streaming e live 3 giugno – VIDEO

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta streaming e live video oggi 3 giugno ore 18.00 su Facebook da Palazzo Chigi.

Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi 3 giugno alle ore 18.00 parlerà agli italiani, riferendo le ultime novità e cosa cambierà nelle prossime ore, sono in diretta Facebook da Palazzo Chigi.

Ieri, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, Conte ha affermato: “Uniamo e concentriamo tutte le nostre energie nello sforzo condiviso di rialzarci e ripartire con la massima determinazione. Scacciamo via la tentazione delle inutili rincorse a dividerci e dello spreco di energie nel rimarcare i contrasti in questo momento di grande difficoltà”.

Conferenza stampa Conte oggi: il messaggio del Presidente

Giuseppe Conte ha annunciato che parlerà agli italiani a partire dalle ore 18.00 di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Dopo essere stato molto presente nella prima fase del lockdown Coronavirus, gli interventi del premier si sono fatti sempre più rari. I temi in campo in queste ore sono molti: si va dalla riapertura dei confini regionali a partire da oggi 3 giugno al cosiddetto Recovery Plan, un piano che dovrebbe rilanciare l’Italia addirittura nel prossimo decennio.

Ha fatto molto discutere la scelta di riaprire i confini regionali oggi 3 giugno e non lunedì 8 giugno, come ad esempio richiesto da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia. In questi giorni, i dati sono contrastanti: se alcune regioni sono a zero contagi e moltissime a ‘cifra singola’, ci sono diverse Regioni del Nord, Lombardia in testa, dove le nuove diagnosi restano relativamente alte.

Discorso Conte diretta stasera 3 giugno

Siamo quindi in attesa delle parole del Presidente del Consiglio.