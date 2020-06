Delia Duran furiosa per lo scherzo delle Iene: ecco la sua reazione

Uno scherzo davvero diabolico per quanto riguarda Delia Duran con complice il suo fidanzato Alex Belli: le sue scuse su Instagram

Nella puntata de “Le Iene” del 2 giugno è andato in onda lo scherzo a Delia Duran con il complice, il suo fidanzato Alex Belli, che ha svelato di averla tradita. Uno scherzo davvero incredibile che ha mandato su tutte le furie la bella Delia, che ha svelato su Instagram: “Siete stati veramente cattivi…Questo tipo di scherzi non andrebbero mai fatti…”. Poi si è scusata con i suoi fans: “Comunque volevo scusarmi con il pubblico perché ho detto davvero tante parolacce, però per una situazione del genere mi dovete comprendere ragazzi…”.

Scherzo Delia Duran Alex Belli, le scuse su Instagram: il motivo

La stessa compagna di Alex Belli ha svelato le sue sensazioni davvero negative durante quei momenti: “E’ stato uno scherzo davvero brutto, brutto, brutto…Riguardandolo adesso da casa ho sofferto ancora di più…Uno scherzo che non bisogna fare mai…”. Infine, ha rivelato: “Questa è stata davvero una situazione molto bizzarra…Spero che almeno voi vi siate divertiti…Un bacio…”. Uno scherzo davvero diabolico che ha fatto così arrabbiare la bella Delia.

