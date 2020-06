“Dati sul Covid-19 raccolti da azienda farlocca” | gravi accuse all’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità finsice nell’occhio del ciclone per una inchiesta del Guardian. Sotto accusa la raccolta dati sul Covid-19.

Il quotidiano britannico ‘The Guardian’ lancia una grave accusa. E si rivolge direttamente all’Oms ed a diversi governi, colpevoli di avere adottato politiche anti Covid-19 basate su dati “imperfetti o ritoccati”.

Dati forniti da Surgisphere, una azienda statunitense definita “semisconosciuta” e che si occupa di analisi sanitaria. Inoltre il ‘Guardian’ afferma sulla stessa Surgisphere che “non ha mai fornito spiegazioni esaustive sulle metodologie utilizzate”. E come se non bastasse, in questa azienda lo staff che si è occupato della raccolta dei controversi dati sul Covid-19 annovera anche due controversi personaggi. Si tratta di uno scrittore di fantascienza, presentato come esperto caporedattore scientificio. E di una modella di riviste per adulti e hostess di fiere e congressi, che ricoprirebbe la carica di “dirigente marketing”. Su Linkedin questa azienda ha una pagina che conta meno di 100 followers. Cosa molto insolita per una azienda autorevole.

Covid-19, molte ombre su questa azienda che ha raccolto i dati per Oms ed altri istituti

Inoltre l’organico ufficialmente riconosciuto da Surgisphere era di 6 persone fino a dieci giorni fa, e di solo 3 negli ultimi giorni. Eppure Surgisphere si autodefinisce una azienda autoritaria dotata di una delle più complete e veloci banche dati ospedaliere sulla faccia della Terra. Nonostante ciò, di Surgisphere non c’è traccia online, oltre ad uno scarno account Twitter con 170 followers appena. I dati di questa azienda sono serviti all’Organizzazione Mondiale della Sanità e da altri istituti sanitari di tutto il mondo per gli studi sui test di idrossicolorochina. Quest’ltimo è un farmaco sul quale ci sono opinioni contrastanti sull’effettiva efficacia in ambito anti Covid-19.

