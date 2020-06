Altro controverso episodio con protagonista Vittorio Brumotti: aggressione ai suoi danni, l’ennesima da parte di uno spacciatore.

Non demorde Vittorio Brumotti. Il campione italiano di freestyle e trial da molto tempo cura una rubrica per ‘Striscia la Notizia’ all’interno della quale documenta le attività illeciti che avvengono in tutta Italia.

Il riferimento è allo spaccio di droga, che fin troppo spesso si verifica in modo impunito da nord a sud in tutto il nostro Paese. Questa cosa però purtroppo le espone molte volte alle reazioni scomposte di rabbia da parte dei pusher e dei disonesti che ottengono profitti enormi dal giro di droga. Sul profilo Instagram ufficiale di ‘Striscia la Notizia’ si legge quanto segue: “Vittorio Brumotti ha documentato per noi l’attività di alcuni parcheggiatori abusivi che spacciano in Corso Como a Milano. Purtroppo sono volati calci, pugni e anche bottiglie! Link in bio per il servizio”. E segue anche una clip di quanto successo.

Brumotti aggressione, l’inviato di Striscia documenta tutto

È lo stesso Brumotti a raccontare cosa succede. È sera e ci sono molte persone in giro per godersi qualcosa di buono nei vari locali che hanno riaperto a Milano. Lui sorprende uno dei parcheggiatori abusivi presenti in zona che arrotondano spacciando anche sostanze stupefacenti. Quest’ultimo non la prende bene e reagisce con violenza. Ad un certo punto raccoglie una bottiglia di vetro da un bidone della spazzatura e la spacca, inseguendo Brumotti. Il quale sfugge all’aggressione dandosi alla fuga assieme al suo operatore. Lo spacciatore non contento scaglia contro di loro la bottiglia, nonostante la presenza di numerose persone. E sbotta con fare minaccioso: “Stasera ammazzo qualcuno”.