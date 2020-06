Nuova crisi tra Belen e Stefano. I rumor sulla recente crepa nel rapporto tra i due sono molteplici, quale sarà la verità? Scopriamo le ultime notizie.

Di nuovo fulmini e tempesta sulla coppia più famosa d’Italia. L’attuale periodo di crisi attraversato dal ballerino Stefano De Martino e dalla showgirl Belen Rodriguez è oggi sula bocca di tutti. Cosa ci sarà di vero? Le indiscrezioni ed i gossip che circolano sono dei più disparati, dalle bugie ai contrasti tra le famiglie. Scopriamo dunque le ultime notizie.

Secondo la rivista settimanale Oggi, il rapporto tra i due sarebbe in realtà in rotta di collisione già da gennaio. La tanto chiacchierata crisi delle ultime settimane potrebbe avere dunque radici più profonde di quello che si immagina. Che possano essere tornate a galla vecchie questioni e preoccupazioni? Gli ultimi gossip sussurrano che la principale causa della rottura potrebbe essere la tendenza di Stefano a concedersi alle avventure. Non mancano i rumor che invece suggeriscono sia la sete di controllo della showgirl ad aver influito pesantemente sul rapporto. Scenate, continue contestazioni, gelosie e chi più ne ha più ne metta sono le argomentazioni di chi sostiene sia di Belen la fetta più grande di colpa.

Belen e Stefano, crisi: entrano in scena le famiglie

Di fronte a quella che sembrerebbe un’innegabile nuova crisi esplosa nella coppia, il settimanale Oggi ha espresso il suo parere. A quanto pare tra le motivazioni dell’allontanamento entrerebbero in gioco anche le famiglie dei genitori del piccolo Santiago. Sembrerebbe proprio una faida quella scoppiata tra queste ultime. Da un lato la famiglia della showgirl, onnipresente secondo le dichiarazioni presenti nella rivista. Dall’altro invece la famiglia di Stefano, relegata ai margini della vita della coppia. Voci spifferano addirittura che nemmeno il rapporto tra fratello di Belen e Stefano sia attualmente libero dalle tensioni. I riflettori di tutta Italia sono adesso puntati sulla coppia, ad attendere la loro prossima mossa.

