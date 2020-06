Stefano De Martino se n’è andato di nuovo e Belen Rodriguez ci sta soffrendo, com’è normale che sia. Lei sembra lanciare un grido disperato.

È un momento alquanto complicato per Belen Rodriguez. Come noto, la storia d’amore con Stefano De Martino è giunta ancora una volta alla fine, dopo una prima separazione che avvenne da sposati nel 2015.

In quella circostanza l’amore cessò di essere tale dopo un anno e mezzo di matrimonio e la nascita di Santiago. Purtroppo stavolta neppure la presenza del loro figlio sembra abbia potuto evitare una nuova fine dell’amore. De Martino attualmente si trova a Napoli per lavorare alla nuova edizione di ‘Made in Sud’ dagli studi Rai del capoluogo partenopeo. Per quanto riguarda Belen, lei si trova a Milano. Nei giorni scorsi aveva parlato di tutto quanto successo attraverso un video postato sul suo profilo personale Instagram.

Belen Rodriguez, la mancanza di De Martino si sente

La 35enne argentina si era definita “una donna che soffre come tutte le altre”. Probabilmente è anche in riferimento a ciò che la showgirl sudamericana ha postato le parole di una canzone dei Maneskin, il cui titolo è alquanto esemplificativo. “Torna a casa”. Si rivolge proprio a Stefano De Martino? Il tema portante del brano è l’amore che non c’è più tra due persone, perché uno se n’è andato via.

