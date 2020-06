Un professionista che avrebbe dovuto assistere una adolescente con gravi problematiche psicologiche ne approfittò sottomettendola ad odiosi abusi carnali.

Uno psicoterapeuta infantile ha ricevuto una condanna molto lieve nonostante la colpevolezza conclamata nei suoi riguardi in merito a degli abusi compiuti su una adolescente. Il fatto è successo a Valencia, in Spagna, con l’imputato che è un professionista molto stimato, tra l’altro anche titolare di una cattedra universitaria.

Un giudice lo ha riconosciuto colpevole di violenza carnale ai danni di una sua giovanissima paziente ma gli ha inferto una pena di soli 4 anni di carcere. Ed ora questa sentenza fa discutere. Lo psicoterapeuta, 59 anni, nel 2012 seguì una ragazzina 13enne affetta da depressione, autolesionismo e disturbi alimentari. Questo lo portò ben presto ad approfittare del proprio ruolo in cui avrebbe dovuto fornire un aiuto importante per abusare invece della adolescente. Via via che ne riusciva a carpire la fiducia, poneva sempre quest’ultima in una posizione di sottomissione. Nella requisitoria dell’accusa si legge che faceva parte del piano dell’uomo instaurare una sempre più grande complicità al fine di potere poi abusare della giovanissima. Al punto tale da far nascere una dipendenza assoluta nella ragazzina nei suoi confronti.

Abusi, psicoterapeuta sottomise paziente 13enne: la pena è lievissima

Il tutto andò avanti fino al 2015, quando un collega del professionista scoprì tutto e denunciò quest’ultimo. L’imputato non ha negato di avere avuto i rapporti incriminati e ha anche confermato che la sua condotta è risultata “inadeguata” per quello che era il suo ruolo. Ma a sua difesa ha anche aggiunto che tali rapporti erano consenzienti e che si erano consumati al raggiungimento dei 16 anni della vittima. Che secondo la legge spagnola rappresenta l’età minima per il consenso in casi di rapporti carnali.

