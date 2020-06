Vittorio Grigolo, la fidanzata Stefania Seimur: chi è la modella ucraina

Chi è la modella ucraina Stefania Seimur: cosa sapere sulla giovane fidanzata del noto tenore italiano Vittorio Grigolo, carriera e curiosità.

Dopo la fine del suo matrimonio con Roshi Kamdar, da qualche tempo, il noto tenore Vittorio Grigolo è felicemente impegnato con la sua attuale fidanzata. Lei si chiama Stefania Seimur, è una giovane modella ucraina e ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta tv.

La giovane donna è già mamma: ha infatti una figlia nata da una precedente relazione, quando aveva solo 17 anni. Inoltre, ha già avuto a che fare con un personaggio famoso, essendo stata l’ex fidanzata di Marco Borriello. Attualmente è in dolce attesa di una bambina.

Cosa sapere su Stefania Seimur, compagna di Vittorio Grigolo

Fin da bambina, Stefania Seimur ha coltivato la sua passione per la danza e ha studiato danza classica presso l’Accademia Statale di Kiev, quindi presso l’Accademia Ucraina del Balletto. In questi anni, ha seguito prima e tenuto poi diversi corsi e seminari, che l’hanno vista impegnata sia in Ucraina che qui in Italia. Nel 2011, è stata poi la protagonista femminile nel lungometraggio “ Little Dancer”, realizzato da George Jecel e presentato in concorso al Newport Beach Festival.

Una volta trasferitasi in Italia, ha realizzato diversi spot pubblicitari a cavallo tra il 2014 e il 2015. Il più noto è quello che la vede testimonial e protagonista di “Linea Pelle” insieme a Ricky Tognazzi. La modella ucraina, che ha lavorato nei panni della “Dea Bendata” accanto a Piero Chiambretti nello show ‘Grand Hotel Chiambretti’ in onda su Canale 5, è uno dei volti del videoclip di Marco Mengoni “Esseri Umani”. Quindi è stata testimonial per una nota marca di gioielli.