Terribile incidente durante la serata di “fine lockdown”: morte due ragazze

Un gravissimo incidente stradale in Val Camonica, lungo la Statale del Tonale, non ha lasciato scampo a Giulia Vangelisti e Claudia Marioli.

Dramma lungo la Strada Statale del Tonale in Val Camonica ad Esine (Brescia). Due ragazze di 20 e 21 anni hanno perso la vita in un tragico incidente frontale e altre 5 persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. Le due auto mobili coinvolte nel gravissimo sinistro sono andate totalmente distrutte. Sul posto, dopo la tragedia, è intervenuto anche l’elicottero per i soccorsi del 118, mentre è stata chiusa per alcune ore la Statale per permettere le operazioni di rito.

Il drammatico incidente costato la vita a Giulia Vangelisti e Claudia Marioli

Le vittime dell’incidente sono Giulia Vangelisti e Claudia Marioli. Le ragazze erano insieme su una Opel corsa e stavano viaggiando in direzione Sud. Erano uscite per festeggiare con una pizza la fine del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Non si conoscono ancora le cause esatte del violentissimo schianto con un’Audi che procedeva in direzione opposta, all’interno della quale viaggiavano i cinque feriti: un gruppo di operai tunisini e albanesi, tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni (i più gravi sono un tunisino di 33 anni e un albanese di 38), di ritorno da una trasferta di lavoro in Svizzera.

Sarebbe stata l’Audi a sbandare e travolgere l’Opel delle due ragazze. Sembrerebbe che le due auto viaggiassero a forte velocità. Certo è che gli agenti della Polizia stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte una scena impressionante. L’incidente in Val Camonica ha sconvolto due comunità cittadine: quella di Cividate Camuno, dove viveva Giulia Vangelisti, e quella di Esine, che piange Claudia Marioli. Due giovani che tutti descrivono come allegre e piene di energia e con tanti progetti per quello che avrebbe dovuto essere il loro futuro.

