Il noto ballerino Stefano De Martino rompe il silenzio sulla rottura con Belen Rodriguez, ma anche le sue affermazioni sono interlocutorie.

Finora aveva preferito non parlarne e probabilmente dopo le dichiarazioni emerse oggi tornerà a farlo. Stefano De Martino ha infatti rotto il silenzio sulla rottura con Belen Rodriguez, che lei ha di fatto confermato in un video.

Con gli occhi lucidi per le lacrime, la showgirl aveva dato una propria versione dei fatti: “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me lo aspettavo”. Non ha voluto dare troppe spiegazioni: “Quando me la sentirò e me la sentirò perché comunque sono un personaggio pubblico, sarò io a raccontare come stanno le cose”.

Stefano De Martino Belen: il ballerino non chiarisce sulla rottura

Troppe se ne sono dette in questi giorni su cosa possa essere successo e l’invito di Belen a rispettare la sua vita privata sembra per certi versi rimasto inascoltato. La showgirl ha commentato duramente le illazioni giornalistiche e gossippare: “Mi sono rotta le p***e. Ci sono articoli su Internet che travisano e cambiano completamente la situazione”.

Adesso, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino decide di dire la sua, ma per l’appunto anche le sue parole sono interlocutorie. Il ballerino sottolinea: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.