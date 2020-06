Riapertura scuole | studio di Mantova concepisce le quarantine box

Alcuni architetti mantovani hanno realizzato un progetto inerente la creazione di ‘quarantine box’. Una idea da potere adottare per la riapertura scuole.

Per la riapertura delle scuole a settembre una delle possibilità al vaglio è quella di installare delle quarantine box fatte di legno e plexigass. Dei veri e propri cabinati deputati al mantenimento del distanziamento tra gli studenti ed alla conseguente formazione di assembramenti.

La proposta arriva dallo studio ‘Bizzo e Cornacchini’ di Mantova, con gli architetti che avanzano tale possibile misura. In pratica si tratterebbe di prefabbricati tra l’altro realizzati con dei materiali al 100% riciclabili. Ci sono anche dei prototipi concettuali che illustrano come dovrebbero mostrarsi qualora debba esserci la necessità di realizzarli.

Riapertura scuole, come funzionano le quarantine box

Certo è che servirebbero necessariamente delle aule ben spaziose per l’installazione di queste strutture. Lo stesso studio ‘Bizzo e Cornacchini’ parla del progetto concepito dai suoi architetti. Esso viene definito un concepimento che risponde alle esigenze di una didattica aumentata e flessibile. Tipologia di studio che è propria delle forme di istruzione che appartengono ai Paesi dell’Europa del Nord. Lì la tendenza è quella di lavorare per gruppi all’interno di laboratori. In inverno si potrebbero installare anche in ambienti come palestre, corridoi e mense, mentre nei periodi caldi che di solito caratterizzano le prime settimane di riapertura delle scuole e le ultimissime che ne precedono la chiusura questi box possono anche essere impiantati all’esterno.

