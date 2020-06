La trasmissione ‘Le Iene’ parla di un episodio controverso che riguarda una ragazza morta all’interno di una clinica. La zia denuncia delle omissioni.

Parla a ‘Le Iene’ la zia di una ragazza morta ufficialmente per Coronavirus in ospedale. Lei si chiamava Gaia ed aveva 27 anni. Era afflitta da una malattia genetica di enorme gravità, tale da richiedere una operazione d’urgenza per un trapianto di polmone.

Il decesso è avvenuto proprio appena prima di eseguire il delicato intervento e dopo avere aspettato per 13 mesi in lista di attesa. La zia della ragazza morta, Sissy, a ‘Le Iene’ afferma di avere ricevuto la telefonata di una dottoressa. Nella controversa chiamata, la professionista sanitaria diceva di stare intubando Gaia e che era stato fatto tutto il possibile per salvarle la vita. “Tu sai che poteva morire in qualsiasi momento, vero? Sai che abbiamo fatto il possibile per tua nipote?” le parole che Sissy si è sentita dire. L’inviata de ‘Le Iene’, Roberta Rei, intervista Sissy, dalla quale apprende che la giovane avrebbe contratto il Coronavirus nella clinica dove si trovava per il ricovero.

Ragazza morta, era in attesa per un trapianto: “È stato il Covid ma l’ho saputo dai carabinieri”

Lì avrebbe dovuto subire il trapianto e poi svolgere la riabilitazione. Poi però ecco l’improvviso decesso, al quale fa seguito un immediato esposto della zia della giovane. Sissy ha presentato una denuncia ai carabinieri in quanto a suo dire molti aspetti sarebbero poco chiari. “Proprio le forze dell’ordine mi hanno contattata successivamente dicendomi che mia nipote aveva svolto il test da rilevamento del Covid. Ed il tampone aveva dato esito positivo”. Gaia era in quella clinica dallo scorso mese di settembre. Allora viene da chiedersi in che modo abbia contratto la malattia. Inoltre per quale motivo nessun rappresentante della clinica ha avvertito la famiglia di Gaia, come sembra. La stessa clinica avrebbe accolto pazienti malati di Covid e proprio in quel periodo le condizioni della giovane sarebbero peggiorate.