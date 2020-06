Prima di lunedì, chi è l’attore Andrea Di Maria: Casa Surace, Gomorra

Chi è l’attore Andrea Di Maria: carriera e curiosità su uno dei protagonisti di Casa Surace, Gomorra e del film Prima di lunedì.

Classe 1984, originario di Sala Consilina, in provincia di Salerno, Andrea Di Maria è uno dei protagonisti della pellicola Prima di lunedì, interpretata da Vincenzo Salemme e nel cui cast c’è anche Sergio Muniz.

Appassionato al teatro fin da bambino, si lega alla compagnia di Mario Scarpetta, quindi ha la possibilità di recitare al fianco di Vincenzo Cerami, Renato Carpentieri, Giancarlo Sepe e Maurizio Casagrande.

Cosa sapere sull’attore campano Andrea Di Maria

Dal 2008 in poi, per lui arriva la possibilità di dare vita al sodalizio con Vincenzo Salemme, al fianco del quale recita in alcune pellicole. Sul piccolo schermo, è invece nel cast della miniserie biografica prodotta da Rai, Il sindaco pescatore, sulla vicenda di Angelo Vassallo. Recita anche nella miniserie Lampedusa – Dall’orizzonte in poi, accanto a Claudio Amendola. Ma è grazie alla web serie Casa Surace che ottiene una grande popolarità e i video prodotti dal gruppo di attori napoletani e originari di Sala Consilina arriva fino negli Usa.

Dal 2017 interpreta un boss di Napoli Centro, Elia Capaccio detto ‘o Diplomato, in Gomorra – La serie. Il sodalizio con Salemme arriva invece fino ad anni più recenti. I suoi ultimi film sul grande schermo sono Bob & Marys – Criminali a domicilio, regia di Francesco Prisco e 7 ore per farti innamorare, regia di Giampaolo Morelli, l’attore che interpreta l’ispettore Coliandro, qui all’esordio alla regia.