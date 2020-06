Miriam Sylla, chi è la stella della pallavolo azzurra: carriera e curiosità

Chi è Miriam Sylla, la stella della pallavolo azzurra: carriera e curiosità dagli esordi ai grandi successi ai mondiali e nel Conegliano.

Giovanissima, classe 1995, nata a Palermo da genitori ivoriani, Miriam Fatime Sylla è sicuramente uno dei maggiori talenti sportivi al femminile nel nostro Paese. Gioca a pallavolo nel ruolo di schiacciatrice e ha avuto importanti riconoscimenti.

Leggi anche –> Paola Egonu in ospedale: malore per la pallavolista azzurra

La ragazza è stata infatti eletta miglior schiacciatrice ai mondiali 2018 giocati in Giappone, dove l’Italia giunse seconda, che successivamente agli europei 2019, dove le azzurre hanno invece conquistato il bronzo.

Leggi anche –> Paola Enogu, chi è la stella del volley femminile italiano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Miriam Sylla, stella dello sport azzurro

Nonostante sia nata a Palermo, è cresciuta con la famiglia a Valgreghentino, in Lombardia. Qui ha iniziato a giocare a pallavolo nelle giovanili del Grenta e successivamente dell’Olginate e dell’Amatori Orago. Nella stagione 2011-12 arriva al Villa Cortese, con cui gioca per due annate nella squadra giovanile, ma esordisce anche in serie A1 e gioca con le nazionali giovanili. Nel suo palmares, c’è infatti la medaglia di bronzo al campionato europeo Under-19 2012.

Nella stagione 2013-14 passa al Bergamo: qui resta cinque anni, vincendo molto e ottenendo la possibilità di giocare le prime partite nella nazionale maggiore. La prima medaglia importante con l’Italia è l’argento al World Grand Prix 2017. Nella stagione 2018-19 passa all’Imoco di Conegliano, sempre in Serie A1, con cui vince in un paio di stagioni praticamente tutto. Nel palmares delle ultime due stagioni ci sono infatti due Supercoppe italiane, lo scudetto 2018-19, il campionato mondiale per club 2019 e la Coppa Italia 2019-20. Molto attiva sui social, ha oltre 90mila follower sulla sua pagina Instagram.