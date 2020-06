È Michelle Hunziker sotto la luce dei riflettori. Si vocifera infatti che la conduttrice stia aspettando il quarto figlio. Scopriamo insieme la verità.

È di nuovo gravidanza per la bella conduttrice Michelle Hunziker? Sono innumerevoli le voci che non aspettano altro che una conferma da parte della donna. Per lei si tratterebbe dell’arrivo del quarto figlio, dopo Aurora, Sole e Celeste. La regina di All Together Now si trova dunque circondata dai rumor e siamo tutti in attesa di scoprire le sue prossime dichiarazioni.

I gossip arrivano direttamente dalla puntata di oggi, martedì due Giugno 2020, di Detto Fatto. “Ragazzi, si pensava fosse una bufala qualche mese fa perché Michelle aveva smentito, ma pare che invece potrebbe realmente essere incinta di nuovo Michelle Hunziker del quarto figlio!”. Sono queste le parole dell’opinionista Jonathan. L’uomo fa riferimento ai gossip di qualche tempo fa, i quali continuavano a riguardare la presunta gravidanza della donna, smentita però poco tempo dopo dalla stessa.

Michelle Hunziker e la presunta gravidanza: gossip e indiscrezioni

La notizia della presunta gravidanza della showgirl svizzera ha oramai fatto il giro d’Italia. Arrivano da Detto Fatto i commenti ed i gossip più pertinenti. “Noi non vogliamo dare la notizia così, però pare che sia vero” dichiara Jonathan Kashanian dopo aver rivelato che la Hunziker potrebbe realmente essere incinta di nuovo. Non è una novità infatti la voglia di una nuova maternità da parte della bionda conduttrice. Per adesso sembrerebbe trattarsi soltanto di un’indiscrezione lanciata dalla trasmissione. Toccherà a Michelle stessa smentire o confermare, e siamo tutti in attesa di scoprire finalmente la verità.

