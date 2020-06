Mauro Zarate, chi è l’attaccante: carriera e curiosità, il caso Lazio

Carriera e curiosità sull’attaccante argentino Mauro Zarate: chi è e cosa sapere su di lui, il caso Lazio e le accuse alla società biancoceleste.

Classe 1987, nato a Buenos Aires, Mauro Zarate è un attaccante argentino che attualmente gioca con il Boca Juniors, ma che è noto per aver vestito la maglia di diverse squadre di calcio italiane. Nel nostro Paese, arriva nel 2008 quando la Lazio lo acquista dal Birmingham City.

Proprio quel trasferimento, in queste ore, sta facendo molto discutere. Luis Rizzi, procuratore del calciatore, ha infatti accusato Claudio Lotito: “Tredici milioni del suo ingaggio il Presidente ce li fece avere da una società londinese, per non pagare le tasse”.

Cosa sapere sull’attaccante Mauro Zarate

Con la squadra biancoceleste, Mauro Zarate è stato tesserato fino al 2013, giocando anche un anno in prestito all’Inter. In totale, ha giocato con la Lazio 126 partite, realizzando 34 gol e contribuendo a far vincere alla squadra due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. La rottura col club fu insanabile: l’attaccante infatti fece causa per mobbing alla società biancoceleste e solo al termine di un lungo braccio di ferro potrà tornare in campo in Argentina, dove veste la maglia del Vélez.

Dopo aver vinto il titolo di capocannoniere, per la seconda volta in carriera, del Campionato argentino, torna in Europa per giocare nella Premier League. A gennaio 2016, la Fiorentina lo acquista dal West Ham e così l’attaccante torna in serie A, fino a gennaio dell’anno successivo, giocando 26 partite e segnando sette gol in Viola. Dopo aver girovagato un po’ tra Europa e Asia, torna ancora in Argentina, sempre al Vélez, quindi al Boca Juniors, con cui vince lo scudetto 2019-2020.