Matilda Lutz: chi è l’attrice protagonista di L’estate addosso

Carriera e curiosità su Matilda Lutz: chi è l’attrice italo americana protagonista di L’estate addosso, pellicola diretta da Gabriele Muccino.

Padre statunitense, madre italiana, lui fotografo e lei titolare di un’agenzia di comunicazione, Matilda Lutz è nata a Milano nel 1992 e qui ha frequentato lo Scientifico. Dopo la maturità, si trasferisce a New York, per studiare recitazione.

Tornata a Milano per studiare Psicologia, conosce Michael Rodgers e prosegue nella sua formazione cinematografica. Dopo aver girato alcuni cortometraggi, nel 2012 a soli 20 anni arriva l’esordio sul grande schermo, con Azzurrina, per la regia di Giacomo Franciosa.

Chi è la giovane attrice italo americana Matilda Lutz

Successivamente recita in L’ultima ruota del carro, diretto da Giovanni Veronesi, quindi ottiene molta popolarità grazie alla serie televisiva Fuoriclasse, nella quale interpreta Barbara Pinaider. Recita per diverse pellicole, in particolare Mi chiamo Maya, opera prima di Tommaso Agnese, L’Universale, anche questa un’opera prima di Federico Micali, e infine L’estate addosso, girato da un veterano del cinema italiano, Gabriele Muccino, e presentato in anteprima al Festival di Venezia 2016 il 31 agosto.

Arriva quindi il salto di qualità con una serie di produzioni internazionali, prima The Ring 3 (Rings), terzo capitolo della saga horror, quindi Revenge, film acclamato dalla critica internazionale. Interpreta infine il ruolo di Simonetta Vespucci alla seconda stagione della serie tv I Medici. Sposata con l’attore Antonio Folletto, la coppia ha un figlio, Olivier Antonio.