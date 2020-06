Marcello Lippi chi è: età, carriera e vita privata dell’ex Ct della Nazionale

Conosciamo meglio la storia di Marcello Lippi: ecco tutte le curiosità e sulla vita privata dell’ex Ct Campione del Mondo con la Nazionale italiana

Marcello Lippi nasce a Viareggio il 12 aprile 1948. Inizia a giocare nella Stella Rossa di Viareggio venendo così acquistato dalla Sampdoria. Poi passa in prestito al Savona facendo il suo debutto in Serie C. Poi torna a Genova con il debutto in massima serie nel 1970 fon Fulvio Bernardini. Per nove stagioni veste la maglia blucerchiata diventando capitano, poi all’età di 31 anni gioca con la Pistoiese con la storica promozione in Serie B. Conclude la carriera da calciatore nel 1982 alla Lucchese, in Serie C2.

Subito inizia quello di allenatore nelle giovanili della Sampdoria, poi passa in C2 con il Pontedera arrivando in finale di Coppa Anglo-Italiana persa contro il Piacenza. Passa al Siena in C1 venendo esonerato dopo pochi mesi. Viene scelto dal Cesena di Lugaresi facendo così il suo debutto da tecnico in massima serie con una salvezza incredibile venendo soprannominato “Paul Newman“. Nel 1991 passa ad allenare la Lucchese in Serie B per poi tornare in A con l’Atalanta. Napoli, Juventus, Inter e ancora Juve prima di trionfare al Mondiale del 2006 alla guida della Nazionale italiana. Con il club bianconero ha vinto cinque volte il campionato italiano vincendo la Coppa dei Campioni e la Coppa intercontinentale nel 1996.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Marcello Lippi chi è: vita privata

Poi nel 2012 torna ad allenare, questa volta al Guangzhou Evergrande del multimilionario proprietario Xu Jiayin vincendo l’ennesimo campionato e diventando l'”eroe dei due mondi” con la conquista della Coppa d’Asia: nessuno è riuscito mai a trionfare nei maggiori tornei in due continenti diversi. Ha un figlio di nome Davide, che è un famoso procuratore.