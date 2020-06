Lea Michele, la star di Glee accusata dalla collega: “Ho passato l’inferno”

Un tweet dell’attrice e cantante Lea Michele scatena molte polemiche, la star di Glee accusata dalla collega Samantha Ware: “Ho passato l’inferno”.

L’attrice di “Glee” Samantha Ware ha accusato la sua ex co-protagonista della serie Lea Michele di averle reso il set un “inferno vivente” a causa di “microaggressioni traumatiche”. Lunedì sera, la Ware ha risposto a un tweet della collega.

Leggi anche –> Morte George Floyd, continuano gli scontri: 60 arresti e 2 morti a Chicago

Questa infatti aveva pubblicato un messaggio contro la morte di George Floyd con l’hashtag #BlackLivesMatter. “George Floyd non se lo meritava. Questo non è stato un incidente isolato”, ha twittato sabato Lea Michele.

Leggi anche –> Minneapolis, la protesta divampa in tutti gli Usa – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le gravi accuse a Lea Michele

“Ricordi quando hai reso la mia prima apparizione televisiva un inferno vivente?!?! Perché non dimenticherò mai. Credo che tu abbia detto a tutti che se avessi avuto l’opportunità che avresti ca***to ‘nella mia parrucca!’. Questa tra le altre microaggressioni traumatiche che mi hanno fatto mettere in discussione una carriera a Hollywood”, ha replicato Samantha Ware nella sua denuncia pubblica.

La Ware ha interpretato Jane Hayward nella sesta stagione di “Glee” nel 2015, apparendo in 11 episodi. La serie Fox è stata il suo primo ruolo televisivo e da lì è apparsa in “What / If”, “Chicago Med” e “God Friended Me”. Invece, Lea Michele ha interpretato Rachel Berry, uno dei membri principali del cast in tutte e sei le stagioni di “Glee”. Per il suo ruolo da protagonista, ha ricevuto due nomination ai Golden Globe. Oggi è anche un’affermata cantante.