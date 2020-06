Le Iene Show, scherzo Alex Belli Delia Duran: le anticipazioni

Un nuovo scherzo durante la puntata de “Le Iene Show” con protagonisti questa volta Alex Belli e Delia Duran: ecco le anticipazioni del servizio

Questa sera, martedì 2 giugno, andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene” a partire dalle 21:10 su Italia1. Ci sarà ancora uno scherzo nel servizio “Amanti in quarantena” di Sebastian Gazzarrini. L’amore della celebre coppia di Temptation Island sarà messo a dura prova. Alex farà credere alla bella Delia Duran, che durante una vacanza con amici a Cuba, sia stato molto tentato da una ragazza del posto, che gli ha fatto anche arrivare un regalo in casa.

Le Iene Show, scherzo Alex Belli Delia Duran: che furia

Alex recita così un copione confessando: “Ma è stata una cosa di una sera, un’avventura”. E così Delia non ci vede più e attacca: “Quindi tu mi stai veramente confermando che hai sc****o questa figlia di p****na? Questa tr**a di m***a? Ma perché sei uno st****o? Ma perché mi devo fidare di te, st****o di m***a? Vaff*****o, ti lascio, vattene con quella Lucia di m****a”. E così scappa in lacrime al piano di sopra. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 2 giugno, a partire dalle 21.10 con un nuovo scherzo durante “Le Iene Show”