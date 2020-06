Si chiamava Laura Siani ed era un autorevole magistrato. La donna trovata morta all’interno della sua abitazione, c’è un orribile sospetto.

C’è sconcerto a Lecco per il ritrovamento del corpo di Laura Siani. Lei era il pubblico ministero della Procura della città lombarda. La donna aveva 44 anni ed aveva preso servizio lì da pochi mesi. Il cadavere è stato trovato in nottata e sembra che si tratti di un suicidio.

Gli inquirenti infatti sembra abbiano rilevato degli indizi tali da far pensare che Laura Siani si sia tolta la vita in maniera volontaria. Tutto è nato dopo una segnalazione inoltrata da parte di un vicino di casa del magistrato. Subito sono intervenuti i carabinieri di Lecco, che stanno ancora portando avanti la loro inchiesta in merito a quanto avvenuto. La Siani era originaria proprio del territorio, essendo nata nel piccolo centro abitato di Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Laura Siani, le indagini vanno avanti

Suo padre era Dino Siani, noto musicista morto nel 2017. Inoltre il fratello di Laura, Giorgio Siani, aveva ricoperto la carica di sindaco di Mandello. Per quanto riguarda lei, aveva prestato servizio prima a Lodi e poi a Palermo, per poi ritornare in Lombardia. Nel 2016 lei stessa aveva coordinato le indagini che culminarono poi con l’arresto di Simone Uggetti, ai tempi sindaco di Lodi accusato di turbativa d’asta unitamente all’avvocato Cristiano Marini. Per i due l’accusa fu di avere agito illecitamente alo scopo di favorire la società Sporting Lodi per la gestione delle piscine comunali. Secondo il pm i due avevano provato ad occultare le prove a loro carico.

