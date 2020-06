Jeremias Rodriguez contro Stefano De Martino? Ecco cosa dice sui social

Stefano De Martino sarebbe finito nel mirino di Jeremias Rodriguez dopo la rottura sentimentale con sua sorella Belen. La verità su Instagram.

Da qualche giorno a questa parte Jeremias Rodriguez è attivissimo sui social. Dai suoi profili il Nostro sembra lanciare una serie di messaggi allusivi alquanto sospetti: nessun destinatario dichiarato, ma in molti si sono convinti che le sue parole siano in realtà indirizzate a una persona ben precisa: Stefano De Martino. Non a caso le stilettate di Jere sono partire proprio quando è stata “ufficializzata” la crisi sentimentale tra sua sorella Belen e il ballerino napoletano.

Le presunte “frecciatine” di Jeremias Rodriguez a Stefano De Martino

L’ultima “massima” di Jeremias Rodriguez è arrivata nelle scorse ore sulle sue Stories di Instagram. “Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto il Nostro. Naturalmente De Martino non viene nominato, ma è arduo credere che tale pensiero non sia rivolto proprio a lui, visto e considerato che ultimi giorni lui e Belen sono stati fianco a fianco.

Jeremias sta supportando Belencita e le è molto vicino in questo momento difficile. Quanto a De Martino, a proposito della sua crisi sentimentale ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. A renderla pubblica sembra pensarci qualcun altro…

Visualizza questo post su Instagram Questione di coordinazione 😂❤️👏🏾. #IO Un post condiviso da Jeremias Rodriguez (@jeremiasgr) in data: 22 Mag 2020 alle ore 9:41 PDT

