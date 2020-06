Jennifer Lopez, fisico perfetto a 50 anni: quali sono i suoi segreti

La cantante e attrice Jennifer Lopez ha un fisico perfetto a dispetto dei suoi 50 anni compiuti: quali sono i suoi segreti per tenersi in forma.

Di volta in volta, Jennifer Lopez ci ricorda che l’età è solo un numero. Nota come una delle cantanti e attrici latine più influenti al mondo, apparentemente ha sfidato il naturale processo di invecchiamento.

A 50 anni, la popstar e diva di Hollywood non ha mostrato prove nel rallentamento. Ma sembra che quando non si esibisce, la madre di due figli si sta impegnando in palestra lavorando sulla sua forma fisica.

I segreti di Jennifer Lopez per tenersi in forma

L’emittente all news Fox News ha raccolto tutti i modi in cui la cantante di “On the Floor” ha raggiunto il suo fisico perfetto. JLo, che si divide tra la California e New York, in precedenza aveva rivelato di avere un allenatore su entrambe le coste. Lei stessa ha spiegato che i suoi allenatori usato anche metodi diversi. Questo però non le preclude di eseguire esattamente quanto le viene chiesto.

Inoltre, la popstar, seguita da oltre 120 milioni di follower su Instagram, è maniacale anche nella sua alimentazione. In un’intervista di qualche tempo fa con Us Weekly, la cantante ha rivelato di aver tagliato la caffeina dalla sua dieta anni fa. “Non bevo caffeina da anni”, ha detto, aggiungendo che occasionalmente si concede magari un decaffeinato.