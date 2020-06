Un ragazzo impiegato in un ristorante era risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. Ma non ha informato nessuno e ora rischia di aver contagiato in diversi fra i suoi colleghi.

Un giovane affetto da Coronavirus ma asintomatico si è recato lo stesso al lavoro. Il suo impiego era quello di cameriere ed era occupato in un ristorante del quartiere Libertà a Bari. Dopo che è emersa la sua positività alla malattia, nei suoi confronti è arrivata una denuncia per violazione degli obblighi di quarantena. E potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE –> Minneapolis | il ristorante di Bastanich incendiato nel corso delle proteste

Lui però si giustifica dicendo che si è trovato costretto a compiere una difficile scelta. Infatti il giovane ha dichiarato di avere avuto paura di perdere il lavoro. La positività risale allo scorso 29 maggio, cosa che ne ha provocato la messa in quarantena assieme ad altri 9 familiari nella loro casa situata all’interno di un seminterrato. La Guardia di Finanza ha sottoposto il nucleo familiare ad un controllo a sorpresa, per controllare che effettivamente tutti i membri stessero rispettando il provvedimento di isolamento domiciliare. Però proprio il giovane mancava all’appello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, la Finanza scopre il giovane: era sul posto di lavoro

Le Fiamme Gialle lo hanno sorpreso proprio mentre era impegnato sul posto di lavoro, dove nessuno tra i suoi colleghi ed il suo superiore erano a conoscenza della situazione. Nessuno di chi è venuto a contatto con questa persona ha manifestato dei sintomi della malattia. Per tutti loro sono scattati comunque dei controlli urgenti con tanto di tampone. Sembrano da escludere almeno contatti del responsabile di tutto ciò con i clienti. Il locale però adesso rischia di dovere chiudere di nuovo dopo essere rimasto con le saracinesche abbassate per oltre due mesi. Ed ora lui il lavoro rischia anche di perderlo per davvero

LEGGI ANCHE –> Riapertura scuole | studio di Mantova concepisce le quarantine box