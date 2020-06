Fabrizio Corona in manette, lo sfogo amaro: “Nessuno muove un dito”

Ancora polemiche per quanto riguarda la vita privata di Fabrizio Corona. Sul suo profilo Instagram si è lasciato andare in un lungo sfogo: ecco il motivo

Fabrizio Corona si è lasciato andare in un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in virtù a ciò che potrebbe succedere visto che rischierebbe altri nove anni di carcere: “Ho ascoltato un cantante che stimo poco che finalmente ha detto una cosa giusta. Perché quando succede una cosa gravissima da combattere, giustamente tutti e dico tutti artisti di tutti i genere e non solo vi muovete in massa come fosse la vostra vita”. Poi ha aggiunto: “Ma se succede qua in Italia a qualcuno o a tutti noi che viviamo comandati da gente incompetente che vive solo per la brama del proprio potere e che non ha il minimo interesse per la singola persona nessuno muove un dite per se stesso e o per gli altri”.

Fabrizio Corona in manette, l’amara verità

Infine, lo stesso Corona ha svelato nel suo lungo post: “Non è di moda o avete paura? L’etica personale è come la libertà di parola e non può essere imposta combattuta e condannata”.