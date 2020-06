Prima riesce a sconfiggere il Covid ma poi viene di nuovo colpita dalla malattia. È la terribile vicenda di una disabile morta nelle scorse ore.

Una giovane disabile è morta dopo avere fatto riscontrare esito positivo al Covid. Aveva 24 anni e nelle scorse settimane era stata dimessa perché ritenuta guarita. Ma poi è sopraggiunta la morte, dopo un ricovero avvenuta nella Oasi di Troina, in provincia di Enna.

Questa era una delle zone rosse sorte in Sicilia dopo l’emergere di un elevato numero di casi di epidemia. La disabile morta era stata anche nell’ospedale di Enna, nel reparto di Malattie infettive. Dopo il secondo tampone effettuato, le sue condizioni di salute sono via via peggiorate sempre di più in pochissimo tempo. Questo ha fatto si che il personale medico predisponesse per lei un trasferimento d’urgenza a Catania. Giunta subito nel reparto di terapia intensiva, per la 24enne alla fine non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita.

Disabile morta, guarita dal Coronvirus è risultata di nuovo positiva: e c’è un altro caso tremendo

Un altro episodio controverso riguarda la morte di una giovane di 27 anni, la cui vicenda è finita anche a ‘Le Iene’. La zia di quest’ultima fa sapere che la nipote è morta appena prima di subire un delicato trapianto di polmoni, a causa di una malattia genetica della quale soffriva. La ragazza era ricoverata in una clinica privata e qui avrebbe contratto il Coronavirus. Soltanto che l’ha venuto a sapere dai carabinieri, che le hanno confermato la positività al tampone.

