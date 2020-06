Coronavirus Italia: dati 2 giugno, risalgono i nuovi casi accertati

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 2 giugno, gli aggiornamenti, risalgono casi accertati.

Risalgono i nuovi casi diagnosticati di Coronavirus in Italia: ieri infatti si erano registrati 178 casi diagnosticati e sessanta decessi. Oggi, solo nella Regione Lombardia ci sono stati 187 nuovi casi, con anche 12 vittime.

Leggi anche –> Ha il Coronavirus ma va a lavoro senza dirlo a nessuno | scoperto

Si allarga peraltro il solco tra la Regione del Nord Italia e il resto del Paese, dove da giorni ci sono Regioni che registrano zero contagi. I casi in cui i contagi sono nulli da più giornate sono l’Umbria, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna.

Leggi anche –> Il virologo Guido Silvestri: “Ecco quando il Coronavirus può tornare”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 2 giugno

Tra le Regioni del Nord, c’è una risalita di contagi anche in Piemonte, con 57 nuovi casi accertati e otto morti, 19 con 12 morti i casi in Emilia Romagna e 15 in Liguria, dove c’è un boom di guariti dopo il dato preoccupante di ieri. Si mantiene su livelli bassi il Veneto, che oggi conta otto nuovi contagi, ieri erano stati soltanto due. Dieci i casi con ancora cinque decessi invece in Toscana.

Spostandoci al Centro, ancora giù i casi nel Lazio: oggi sono solo 5 e tre di questi sono a Roma. Quattro i contagi nelle Marche, che ieri avevano raggiunto lo zero, mentre al Sud si registra un solo contagio in Puglia e se ne registrano tre in Campania. In Sicilia, si mantiene il trend con solo 4 nuovi contagi e un decesso. Nelle ultime 24 ore, complessivamente ci sono stati 318 nuovi contagi e 55 decessi, mentre il numero degli attualmente positivi è sceso sotto quota 40mila.