Morto Carlo Ubbiali: addio alla leggenda del motociclismo italiano, aveva 90 anni e dopo il ritiro spinse per l’ingaggio di Giacomo Agostini.

Si è spento oggi a Bergamo all’età di 90 anni Carlo Ubbiali: era considerato una leggenda del motociclismo essendo detentore di 9 titoli mondiali su 18 disputati. “La Volpe”, come veniva soprannominato, corse dal 1949 al 1960.

In quegli anni, vinse 39 gran premi dei 74 disputati e solo in sei occasioni mancò il podio. In Italia, meglio di lui a livello di vittorie hanno fatto soltanto Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Nel Gran Premio d’Olanda in 9 su 10 partecipazioni è sempre andato sul podio.

Giacomo Agostini e il ricordo di Carlo Ubbiali

Una serie di trionfi, i suoi, che lo hanno catapultato nella leggenda di questo sport, tant’è che Giacomo Agostini anche oggi non ha nascosto di averlo sempre avuto come punto di riferimento. Spiega all’Ansa il campione: “Avevo 10 anni quando vinceva tutto e sognavo di diventare come lui un giorno. È stato per me un esempio, un incentivo e una fonte d’ispirazione”.

“Un vero e proprio punto di riferimento. Correva con la testa, da grande campione, con intelligenza e furbizia, all’epoca si vedeva poco in tv, leggevo le sue imprese sui giornali. Lo descrivevano con fosse un tutt’uno con la moto. Siamo accomunati dalla MV Agusta: quando ingaggiarono me chiesero informazioni sul mio conto a lui”. Nel 1964, peraltro, fu proprio Carlo Ubbiali a intercedere presso il conte Domenico Agusta perché ingaggiasse nel suo team Giacomo Agostini.