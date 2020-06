Adriana Volpe, altro attacco di Giancarlo Magalli: “Lo sapeva già…”

Continuano i battibecchi tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. È l’uomo stavolta ad avere la parola. Scopriamo gli ultimi gossip e le dichiarazioni.

Continua l’infinita diatriba tra i due conduttori Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. È da anni fuoco e fiamme tra i due ex colleghi, i quali sono passati attraverso pesanti litigi, culminati addirittura con il tribunale.

In mezzo a un mare di battibecchi, offese, e tentativi di risolvere la questione, il polverone non sembra essersi ancora abbassato. Scopriamo insieme le ultime notizie inerenti alla vicenda.

Recentemente è stato Giancarlo Magalli ad aggiungere un po’ troppo pepe in una delle ultime puntate andate in onda de I Fatti Vostri. L’uomo infatti sembrerebbe essersi lasciato scivolare una frecciatina in studio. Paolo Fox avrebbe dovuto essere ospite del conduttore, ma la sua comparsa sembrava a rischio a causa degli ingressi in Rai momentaneamente limitati. “Ma guarda, entrano certi imbecilli” si è espresso in merito Magalli. Chiarisce però a posteriori la sua battuta tramite NuovoTv: “Volevo dire che entra chiunque, figuriamoci se non fanno entrare lui che è il nostro astrologo.”

Magalli su Adriana Volpe: “Non ci piaceva lavorare insieme”

Non è una novità la scarsa sopportazione che i due personaggi televisivi Adriana Volpe e Andrea Magalli nutrono l’uno nei confronti dell’altra. È di Magalli l’ultima parola. Egli si esprime nell’intervista per il settimanale NuovoTv in merito alla polemica in corso con l’ex collega.

“Per un po’ ha continuato a fare polemica perché ha capito che se parlavano di me, parlavano anche di lei.” dichiara l’uomo riferendosi ad Adriana. Giancarlo racconta anche del rapporto che intercorre attualmente tra i due. “Abbiamo avuto qualche scontro perché non andavamo d’accordo e non ci piaceva lavorare insieme.” Magalli tende però una mano verso il chiarimento, riferendosi alla lite accaduta durante la trasmissione I Fatti Vostri: “Possiamo metterci una pietra sopra!”