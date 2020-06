Chi è Zdenek Zeman, che fine ha fatto l’allenatore del Foggia dei miracoli: la sua lunga carriera e l’eredità, vita privata, panchine, figli.

Allenatore ceco naturalizzato italiano, Zdenek Zeman, classe 1947, è legatissimo al nostro Paese, dove vive dalla fine degli anni ’60. Le sue prime esperienze di allenatore furono per squadre di calcio amatoriali del quartiere di Palermo.

A metà anni Settanta, arrivano poi le giovanili del Palermo, grazie soprattutto all’impegno dello zio materno, Čestmír Vycpálek. Questi infatti era a sua volta allenatore e proprio in quegli anni vinse due scudetti consecutivi sulla panchina della Juventus.

La carriera e l’eredità dell’allenatore Zdenek Zeman

La vera e propria esplosione di Zeman come allenatore arriva però a fine anni Ottanta, quando siede sulla panchina del Foggia. Un ritorno per il mister, che già aveva allenato la squadra nella stagione 1986-1987. Il 1989 fu l’inizio del miracolo di Foggia, noto anche come Zemanlandia: in due anni la squadra arrivò dalla serie C alla serie A, grazie a un gioco spettacolare. Nella formazione, militavano giocatori allora sconosciuti come Beppe Signori e Ciccio Baiano.

Zeman, in carriera, ha vinto solo 2 campionati di serie B e ha ottenuto alcuni riconoscimenti personali, ma nonostante la sua bacheca di trofei sia praticamente sguarnita, ha lasciato una traccia indelebile nel mondo del calcio. Lazio, Roma, Napoli, Lecce, ma anche la Stella Rossa: tante le squadre che ha allenato fino al 2018, ultima stagione al Pescara, con oltre mille panchine in carriera. Una carriera lunghissima per l’allenatore, sposato con Chiara Perricone, che conosce in piscina, dove la giovane – all’epoca nuotatrice – va ad allenarsi, a Palermo. Dalla loro relazione sono nati due figli, Karel (nel 1977) ed Andrea (nel 1983). Proprio il figlio primogenito è anche egli allenatore di calcio: la sua ultima panchina col Messina, che lo ha esonerato a febbraio 2020.