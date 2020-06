Washington, violente proteste: “Non abbiamo notizie dei nostri amici”

Violente proteste anche a Washington dopo la morte di George Floyd: “Non abbiamo notizie dei nostri amici”, su Twitter immagini fake.

Sin dalla scorsa notte ci sono state persone sul feed di Twitter che raccontano di non aver avuto notizie dai loro amici a Washington. In questo momento, #dcblackout è in trend sui topic del noto social network. Ma cosa sta succedendo?

C’è una foto che circola su Twitter e che mostra uno scenario della capitale statunitense ‘spenta’ con del fumo che si alza nella città. Questa foto è un fake ed è tratta da un episodio di Designated Survivor, serie televisiva thriller creata da David Guggenheim, trasmessa prima dalla ABC quindi da Netflix.

Cosa sta succedendo a Washington? Guerriglia nella notte

In ogni caso, proseguono le proteste negli Usa e queste si sono spostate a Washington. I manifestanti continuano a marciare contro la morte dell’afroamericano George Floyd. Secondo quanto riporta la BBC, la polizia antisommossa si è scontrata con molte persone riunite vicino alla Casa Bianca.

Sempre secondo il principale network Usa, la polizia starebbe sparando gas lacrimogeni e altri proiettili. Alcuni dimostranti hanno incendiato molti veicoli domenica notte. Si è trattato della sesta notte di proteste che si sono diffuse in diverse città degli Stati Uniti, contro la morte dell’uomo ucciso da un poliziotto, arrestato per omicidio colposo.

